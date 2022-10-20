Спецоперация 20 октября 2022, 10:24 Зеленский приказал захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени — Рогов Член главсовета Запорожской области Рогов: Украина хочет захватить ЗАЭС к выборам в США

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Украинские войска попытаются захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ показать успехи на этом направлении до выборов в конгресс США 8 ноября, сообщил РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он объяснил, что главная с военной точки зрения цель Вооруженных сил Украины находится в Херсонской области.

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«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — сказал Владимир Рогов.

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И Запорожскую АЭС, и Херсон президент Украины поручил захватить до конца осени. Но первые большие успехи ВСУ должны показать до 8 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в нижнюю палату парламента — палату представителей.

Штаты могут отказаться поддерживать Украину, если к власти в конгрессе придут республиканцы. Об этом предупредил сайт Axios, сославшись на мнение трех политиков. США пострадали из-за роста цен на продукты и коммунальные услуги, наплыва мигрантов и наркоторговли, поэтому сейчас конфликт на Украине волнует избирателей в последнюю очередь.