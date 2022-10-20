«Герань-2» произвела фурор в спецоперации России | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 19:58 «Герань-2» произвела фурор в спецоперации России Политолог Михайлов заявил, что «Герань-2» лучше Bayraktar по стоимости и функционалу REUTERS

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ЕС крайне оперативно ввел санкции против Ирана. Поводом стало обвинение в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд росссийской армии. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в комментарии для «360» сказал, что голословные обвинения Запада не отменяют прорывной эффект применения беспилотников в зоне спецоперации России на Украине.

Далее — его прямая речь

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За последние месяцы российские БПЛА стали настоящим кошмаром для украинских ПВО. Особенно удачным оказалось применение моделей «Герань-2». Они малоуязвимы и малозаметны для украинских систем ПВО благодаря конструкции двигателя с системой охлаждения.

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Однако надо заметить, что на вооружении ВСУ стоят устаревшие модели противовоздушной обороны. Они не рассчитаны на обнаружение обновленных БПЛА.

Беспилотники «Герань-2» могут уничтожать различные объекты небольшого размера. Однако все зависит от поставленный целей. Такие беспилотники способны поражать танки и целые разведывательные системы. Кроме того, БПЛА такого типа могут самонавестись на установку реактивной системы залпового огня.

Поэтому их и применили для поражения некрупных энергетических объектов.

Превосходство над Bayraktar

Вот эта многофункциональность БПЛА типа «Герань-2» перед нашумевшим Bayraktar. Второй тип беспилотников активно используют ВСУ. Но по факту это не более, чем распиаренное турецкое изделие, которое хорошо себя зарекомендовало в Карабахе. Но и там успех этих беспилотников был чистой случайностью. У армянской стороны слабая оснащенность боеприпасами и военным оборудованием. Поэтому Bayraktar и сработали там на «отлично».

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На сколько я знаю из экспертных источников, себестоимость БПЛА «Герань-2» примерно равна тысяче долларов. В то время как на закупку Bayraktar нужны миллионы долларов. Вот и вся разница. Это настолько несоизмеримые затраты и разница в соотношении «цена — польза», что об этом и говорить не стоит.

К тому же, в зоне боестолкновения ВС России и Украины Bayraktar от ВСУ уже практически не летают. Они легко обнаруживаются, и их можно поразить новейшими системами радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении союзных сил. Кроме того, для их ликвидации отлично подходят дроны-камикадзе российского производства.

У Украины же не осталось собственного оборудования. ВСУ используют только поставки от НАТО. А использованию таких боеприпасов еще нужно учиться, на что нужно время. Инструктора из Альянса попросту не успевают отработать с подопечными нужные навыки.

Уже на данный момент использование дронов российской армией стало своего рода переломным моментом в ходе спецоперации. В современных вооруженных конфликтах без беспилотников невозможно прийти к победе. Это уже доказанный факт Евгений Михайлов Политолог

Кроме того, у самого НАТО не так много экспертов в системах противодроновой борьбы. Возможно, они со временем появятся.

Запад опять принялся за голословие

Сейчас сторонники Украины изо всех сил будут доказывать, что «Герань-2» — якобы иранские беспилотники и наказывать эту страну.

Доказать причастность или непричастность южного государства к конфликту на Украине и содействию России достаточно сложно. Но это расследование, равно как и голословные обвинения в адрес Ирана ничего не изменят.

Россия производит качественные беспилотники. Самое главное — из собственных, малозаметных композитных материалов.

Тот же Bayraktar собирается полностью из иностранных материалов. Его «начинка» — микс компонентов из разных стран.

«Герань-2» успешно применяется российскими войсками. На нем и маркировка соответствующей страны. Запад может доказывать сам себе что угодно Евгений Михайлов Политолог

Скоро будут сюрпризы

Я думаю, что в ближайшее время российская армия будет включать в борьбу новые виды беспилотников, которые производятся на территории страны. Они малозаметны, и способны переносить аж до четырех бомб по 50 килограмм. Соответственно, они могут поражать гораздо более крупные объекты.

Будущее, конечно, за беспилотниками различных типов. Как и за роботизированной техникой. Их внедрение в армию будет сохранять жизни солдат, ведь по большому счету сражаться будут металлические механизированные конструкции, а не живые люди.

rambler

Конечно, мы движемся к будущему. И беспилотники обязательно станут его частью.

На данный момент украинская армия ничего не может сделать с нашим вооружением из этой серии. ВСУ даже пытаются стрелять во все стороны. Ну это не помогает. Из боеприпасов типа «Калашников» сбивать. Пытались сбивать даже самолетом. Самолет повредился, а беспилотник выполнил свою задачу.

Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще больше сюрпризов.