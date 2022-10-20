ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 16:28 ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению Военный деятель Сивков заявил, что локальные удары ВСУ говорят о нереальности наступления РИА «Новости»

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В последние недели ВС России активно обстреливают объекты энергетики Украины. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков в разговоре с «360» сказал, что финальная цель этой боевой задачи — поражение всех источников снабжения энергией.

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Далее — его прямая речь.

Предел, к которому стремится Россия, вполне понятен. Это ликвидация всех энергетических мощностей, которые можно поразить на территории Украины. Исключениями станут атомные станции. То есть нашей армии предстоит ликвидировать 60-70% энергетических мощностей.

Выполнение этой боевой задачи благоприятно сказывается на спецоперации. Это происходит за счет снижения возможностей ВСУ вести боевые действия. К тому же поражение источников энергетических мощностей ведет к нарушениям в системе управления. Отключение централизованного энергоснабжения лишает ВСУ возможности использовать железнодорожные коммуникации.

Держим оборону

На Донецком направлении союзные силы ведут боевые действия по окружению Авдеевки. Там находятся главные силы, которые наносят удары по Донбассу.

С ликвидацией «авдеевского узла сопротивления» противник лишится возможности наносить удары огневыми средствами дальностью порядка 30-40 километров.

Украинские войска продолжают действовать небольшими тактическими группами. Те наносят удары в расчете на прорыв обороны и несут тяжелые потери.

Причем даже большие официальные данные могут быть неполными и не отражать весь масштаб провала противника. Это связано с визуальным форматом фиксации потерь. Но ведь часть пораженных целей можно попросту не увидеть.

Нынешняя тактика ВСУ свидетельствует о том, что противник сейчас вряд ли готов к крупномасштабному наступлению в силу отсутствия топлива и боевых бронированных машин. Они пытаются носить удары небольшими, почти подразделениями в расчете проломить оборону наших войск такими ограниченными силами. В случае успеха ВСУ могли бы начали вводить более крупные силы.