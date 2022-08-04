ВСУ уже упустили свой шанс сдаться. Те, кто не сложил оружие, должны понимать, что впереди их ждет уничтожение, заявил «360» политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Эксперт обратил внимание на уничтожение 400 украинских боевиков и 20 единиц военной техники в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

«Время сдаваться прошло, дальше будет уничтожение. Потому что сейчас градация между нацистами и украинскими вооруженными силами фактически отсутствует», — сказал собеседник «360».

По его словам, это в очередной раз доказал обстрел ВСУ по центру Донецка, когда в городе проходили траурные мероприятия в память о полковнике НМ ДНР Ольге Качуре. По данным мэра города Алексея Кулемзина, ранения получили как минимум пять человек.

Отдельно Михайлов обратил внимание на заявления правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные разместили технику в городах и создали угрозу для их жителей, нарушив нормы международного права.

«Наконец-то хоть кто-то на Западе обратил на это внимание. Я думаю, что новый трибунал, который будет создан, по достоинству оценит все выступления международных организаций, а мы предоставим гораздо больше доказательств. Теперь между украинскими военными и националистами никто не делает разделения. Все они фашисты», — заключил политолог.