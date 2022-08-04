Правозащитники обвинили Украину в нарушении гуманитарного права

Украинские военные разместили технику в городах и создали угрозу для их жителей, нарушив нормы международного права. Такие случаи зафиксировала в своем докладе правозащитная организация Amnesty International, сообщило РИА «Новости».

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право. <…> Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявили правозащитники.

Они уточнили, что угрозу населению представляет, например, применение систем вооружения в населенных пунктах, школах и больницах.

В июне Amnesty International обвинила российских военных в нарушении норм международного гуманитарного права. За это ее раскритиковало посольство России в США, уличив в игнорировании нарушений со стороны Вооруженных сил Украины и спекуляциях на теме создания «нового Нюрнбергского трибунала».