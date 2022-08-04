Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации людей из обстрелянного театра в Донецке

Эвакуация людей идет из здания театра в Ворошиловском районе Донецка и ближайших домов из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Утром 4 августа в театре собралось много людей в связи с церемонией прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой, она командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР.

«Происходит эвакуация из-за обстрела, из-за того, что это представляет опасность для жизни наших граждан. Производится эвакуация не только из самого здания театра, где проходит прощание, но и из близлежащих домов, которые могут быть подвержены обстрелу», — сказал Баевский в эфире Первого канала.

Он добавил, что атака началась около 10:00 и продолжалась не менее 30 минут. Обстрел велся по центру Донецка, ВСУ выпустили не менее 10 снарядов калибром 155 миллиметров из западных артиллерийских систем.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по крайней мере пять человек пострадали.