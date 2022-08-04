Российские военные ликвидировали свыше 500 украинских националистов

Российские военные в рамках специальной операции на Украине уничтожили до 400 украинских боевиков и 20 единиц военной техники в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Военные поразили пункт временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады Украины», — сообщил он.

Кроме того, российские военные ликвидировали до 130 военнослужащих 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области и 13 единиц боевой военной техники.

Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили два пункта управления украинских войск в Запорожской области и ДНР, написал RT.

Ранее РИА «Новости» написало, что Союзные войска в Харьковской области ликвидировали большую группу испаноговорящих наемников ВСУ.