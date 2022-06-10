ВСУ уличили в использовании французской артиллерии при обстреле Донецка

Украинские военные обстреляли Донецк из французской артиллерийской установки Caesar. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Обстрел жилых кварталов Донецка противник снова совершил из французской самоходной артиллерийской установки Caesar калибра 155 миллиметров, которая поставляется на Украину странами НАТО», — говорится в сообщении СЦКК.

Утром 10 июня украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив 40 снарядов.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что за прошлые сутки во время обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения.

Ранее стало известно, что войска ДНР продвинулись к Славянску.