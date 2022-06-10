Украинские снаряды лишили жизни четырех жителей ДНР

Под обстрелами Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике за последние сутки погибли четыре мирных жителя, еще шестеро были ранены, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на местное МЧС.

В ежедневный отчет вошли данные с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня. Двое погибших находились в момент атаки в Новобахмутовке, по одному — в Калининском районе Донецка и Верхнеторецком. Ранения получили жители Новобахмутовки, Горловки, Донецка.

Тем временем бойцы Народной милиции ДНР ведут успешные бои в авдеевском направлении. Они нанесли удары по позициям, с которых националисты обстреливали жилые дома Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой.