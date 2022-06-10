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    10 июня 2022, 10:43

    Украинские снаряды лишили жизни четырех жителей ДНР

    Штаб теробороны ДНР: за сутки под обстрелами погибли 4 человека

    Екатерина Виславская

    Под обстрелами Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике за последние сутки погибли четыре мирных жителя, еще шестеро были ранены, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на местное МЧС.

    Украинские снаряды лишили жизни четырех жителей ДНР

    В ежедневный отчет вошли данные с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня. Двое погибших находились в момент атаки в Новобахмутовке, по одному — в Калининском районе Донецка и Верхнеторецком. Ранения получили жители Новобахмутовки, Горловки, Донецка.

    Тем временем бойцы Народной милиции ДНР ведут успешные бои в авдеевском направлении. Они нанесли удары по позициям, с которых националисты обстреливали жилые дома Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой.