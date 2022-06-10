Войска ДНР продвинулись в направлении Славянска

Войска Донецкой Народной Республики продвинулись в направлении города Славянск в ходе специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Источник фото: Штаб территориальной обороны ДНР

По состоянию на 10 июня союзная группировка вооруженных сил ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освободила 235 населенных пунктов региона. Среди них Ставки, Триполе, Липовое и Владимировка.

«Идет продвижение в направлении Славянска», — заявили в штабе территориальной обороны.

За прошедшие сутки под обстрелами ВСУ в ДНР погибли четыре мирных жителя, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявляла, что судьбу республики после освобождения от нацистов решат ее жители.