ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов»

Украинские силовики утром в пятницу выпустили по Донецку 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны ВСУ по Донецку зафиксировали в 10:58. Украинские вооруженные формирования выпустили по городу 40 ракет из «Градов». Обстрел велся ВСУ из населенного пункта Северное, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Утром в пятницу Украина также обстреляла Макеевку. В общей сложности по населенному пункту выпустили 18 снарядов из артиллерии. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек, еще шесть получили ранения.

С утра ВСУ также обстреляли населенные пункты Горловка, Гольмовский, Минеральное и Александровка, согласно данным СЦКК ДНР.