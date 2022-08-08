Вооруженные силы Украины вновь атаковали Антоновский мост через Днепр и повредили строительную технику. Они стреляли с помощью американских РСЗО HIMARS, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Это были HIMARS. Так точно», — сказал он в ответ на вопрос о ракетах.

Из-за обстрела сгорела будка строителей, которые восстанавливали Антоновский мост после прошлых нападений, и бетономешалка. Никто не пострадал, но в конструкции появились новые бреши, поэтому возобновление движения отложили. До этого власти планировали открыть его 10 августа.

Антоновский мост является единственным автомобильным переходом через Днепр между Херсоном и областью. Украинские военные несколько раз обстреливали его, и 27 июля из-за повреждений мост пришлось закрыть. Однако власти предупредили, что это не повлияет на исход боевых действий.

Реактивную систему залпового огня HIMARS Украине поставили США. Российские военные регулярно уничтожают склады с ракетами.