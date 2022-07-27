ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из НIМАRS. Он выстоял и скоро откроется

Украинские военные обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсон. Движение по мосту перекрыли, власти создают временные альтернативные возможности для перехода местных жителей через Днепр. Обстрелы ведутся все интенсивнее, зато становится понятно, где находятся HIMARS.

ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что мост по-прежнему стоит, вопреки фейкам о том, что он разрушен. По его словам, украинская сторона обстреляла его, но обошлось без фатальных последствий.

Стремоусов отметил, что в сооружении появились новые дыры. Движение по мосту полностью закрыли.

Власти Херсонской области оперативно создали альтернативу Антоновскому мосту, добавил он. Эта атака ВСУ не повлияет на исход боевых действий. Стремоусов подчеркнул, что военные работают над созданием новых переправ. Для местных жителей есть альтернативы — паром, понтонные переправы.

Гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне приостановил работу из-за закрытия движения по мосту. По словам руководителя гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игоря Кастюкевича, сейчас решается вопрос, как переформатировать работу центра, писал ТАСС.

В целом во время ночного обстрела ВСУ выпустили 36 ракет. По мнению Кирилла Стремоусова, это была одна из мощнейших ракетных атак. Украинские войска также попытались ударить по железнодорожному мосту в Херсонской области.

ВСУ регулярно обстреливают Антоновский мост на въезде в Херсон. Это единственный автомобильный мост, который соединяет город с областью.

Значение моста

Как отметил крымский политолог Владимир Джаралла, мост оказался сложным инженерным сооружением, которое не так просто уничтожить. Вокруг концентрируется внимание тех, кто хочет продемонстрировать красивую картинку.

«Очевидно, что Антоновский мост имеет стратегическое значение для снабжения группировки на другом берегу Днепра. И потому в широко разрекламированном „наступлении“ украинская армия выполняет элементарную работу — прерывает коммуникацию. Но у украинской армии это плохо выходит», — рассказал Джаралла.

По словам политолога, полотно моста требует серьезного ремонта, который сложно выполнить в настоящих условиях. Поэтому специалисты стараются заделать дыры.

«Украинская сторона усиливает обстрелы. Но в результате удается понять, где находятся те самые разрекламированные американские установки HIMARS, которые должны стать целью авиаударов», — добавил эксперт.

По его словам, удары украинских военных могут продолжаться в непрерывном потоке, поэтому гражданские лица не смогут ездить по мосту в ближайшее время, а военные будут использовать его по мере своих возможностей.