ВГА Херсонской области отложила возобновление движения по Антоновскому мосту из-за удара со стороны ВСУ

Возобновление движения по Антоновскому мосту переносится на более поздние сроки из-за прилета украинских снарядов. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его слова процитировал ТАСС.

По его словам, часть боеприпасов попала по технике, которую использовали для ремонта ранее поврежденной трассы. Однако основной удар пришелся по самому мосту.

«Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники — бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что изначально полностью возобновить движение по этой дороге планировали 10 августа. Очередной прилет снарядов со стороны ВСУ повредил не только технику, но и сам мост. Стремоусов заявил, что от удара никто не пострадал, но на дороге появились «дыры очередные».

Ранее, 3 августа, глава военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец заявлял, что Антоновский мост уже частично восстановили. По его словам, по нескольким полосам уже запущено движение гражданского транспорта. Кроме того, власти региона организовали дополнительные способы переправы рядом с поврежденным Антоновским мостом. Среди них — паромные переправы и дополнительные рейсы катеров.