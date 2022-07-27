Российские ВКС уничтожили более 100 ракет для HIMARS. Западные запасы скоро закончатся

ВКС уничтожили свыше 100 ракет для HIMARS в Днепропетровской области. По мнению военных экспертов, это довольно внушительный показатель, поскольку всего снарядов не так много. Западные страны могут передать Украине недостающие ракеты, но рано или поздно их запасы будут истощены.

Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области в районе населенного пункта Любимовка. В результате 24 июля они уничтожили более 100 ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, писало РИА «Новости».

Благодаря высокоточному оружию, российские военные смогли полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на заводе «Украинские энергетические машины» в Харькове и по боевикам из формирования «Черная сотня» в районе Артемовска.

Авиация уничтожила четыре командно-наблюдательных пункта, а войска ПВО перехватили за сутки 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS. Они так же сбили вертолет Ми-8 и дроны ВСУ.

Запад передаст HIMARS

По словам научного руководителя, военного эксперта Дмитрия Журавлева, российские войска уничтожили много ракет. Журавлев отметил, что они производятся не в очень большом количестве, но запасы пока в мире остаются. И теперь есть два варианта развития событий — можно подождать, пока новые доделают, а можно сразу все уничтожить.

«Можно засечь не только ракеты, но и сами установки HIMARS. Они сильно дороже, и их крайне мало, около 12 штук всего. Польша обещала дополнительно из своих запасов поставить, но некоторые эксперты говорят, что особо нечего отправлять. Польша отдала не только HIMARS, но и много другой техники. Как я понимаю, мы все пожгли», — рассказал Журавлев.

Другие страны уже тоже отдали Украине свои установки. По словам Журавлева, сейчас HIMARS остались только у французов. У Украины есть два варианта развития событий — они могут продолжать боевые действия, но рано или поздно останутся без запасов. А могут снизить темпы и подождать, пока подвезут новые ракеты.

Но не исключено, что страны все же отдадут свои последние запасы Украине. По мнению журналиста и публициста Юлии Витязевой, Запад в любом случае передаст недостающие ракеты. Кого-то заставят, а кто-то сделает это добровольно.

«Сейчас идет непрекращающийся поток оружия с Запада. У них мало что осталось из собственного оружия. Но все придет к тому, что оно будет уничтожено», — отметила журналист.

Удар по мирным

ВСУ используют HIMARS для обстрела гражданского населения. С их помощью они наносили удар по Новой Каховке в Херсонской области. Это привело к взрыву складов с селитрой, повреждениям домов и больниц. Среди местных жителей были погибшие, 90 человек пострадали. Украинские военные вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из НIМАRS.

ВСУ выбрали такую тактику, поскольку бессильны на поле боя. По мнению Журавлева, победить у них «не очень получается», их шансы уменьшаются. Поэтому они пытаются как-то разозлить население.

«Они хотят, чтобы население попросило русских солдат уйти, потому что до их прихода было безопасно. Это не просто истерика. Это извращенный расчет», — объяснил специалист.

Но даже этот расчет окажется недейственным. Журавлев напомнил, что ВСУ на протяжении долгого времени вредили людям на востоке Украины. Мирные жители скорее хотели бы, чтобы украинские войска не возвращались.