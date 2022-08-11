ВСУ сожгли тела погибших наемников

Украинские военные сжигают тела иностранных наемников, чтобы затруднить их опознание. С таким случаем столкнулись разведчики ЛНР, сообщило РИА «Новости».

Бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР наткнулись на обгоревшие тела солдат Вооруженных сил Украины во время операции под Соледаром в ДНР. Они лежали возле воронок от разрывов артиллерийских снарядов. Разведчики осмотрели их и пришли к выводу, что тела облили топливом и подожгли. Украинские войска сделали это при отступлении.

«Как считают бойцы, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию», — сообщило агентство.

На Украине воюют чуть больше двух тысяч иностранных наемников, за месяц их численность сократилась почти на 550 человек. Такие данные опубликовало Минобороны РФ. Они жалуются на ошибки командования ВСУ, из-за которых гибнут свои же солдаты, и воровство.