Военнослужащие Украины занимаются воровством и надругательством над телами погибших наемников. Американские солдаты пожаловались телеканалу TV5Monde, что с тел их сослуживцев сразу после гибели снимают все ценное. Сюжет французских коллег показал телеканал «Звезда».

Часто бойцы погибают из-за действий своих же командиров, ложной информации от командования Вооруженных сил Украины. Местные боевики не брезгуют и тут же снимают с тел все ценное. Воровство — это одна из причин, по которым иностранцы бегут с Украины, рассказал один из солдат.

Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине стало меньше иностранных наемников. За месяц их число сократилось с 2741 до 2192 человек. Погибли 335 человек, а 389 сами покинули страну. При этом новобранцы не компенсируют потери. На Украину прибыли 175 человек, из них 81 боец из Грузии.

Украинские военные регулярно по ошибке обстреливают свои же подразделения, сообщил американский наемник. Информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. Подобный случай произошел под Артемовском.