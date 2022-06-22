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    22 июня 2022, 05:41

    «Постоянно стреляют по своим». Американский наемник рассказал о британском спецназе на Украине

    Наемник из США заявил о поддерживающем ВСУ британском спецназе SAS на Украине

    Валерия Шафирко

    Бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS) принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал американский наемник, который сам участвует в конфликте на Украине. Переписку с ним опубликовал журналист Сет Харп в Twitter-аккаунте.

    По словам американского солдата, бойцы ВСУ «постоянно стреляют по своим».

    «Только что мы потеряли снайпера британского спецназа SAS — боец выдвигался на позицию, но украинский БТР превратил его в пыль, так как его экипаж никто не предупредил», — привело РИА «Новости» слова американского наемника.

    Подобное, по его словам, происходит из-за плохого управления и координации в Вооруженных силах Украины.

    Американский наемник ранее рассказал, что подготовка и тактика украинских войск находятся на очень низком уровне. Он рассказал о том, как попал в двухчасовой бой против, как оказалось позднее, украинского же спецназа. Происходящее на поле боя наемник из США назвал цирком.