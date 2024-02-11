Спецоперация 11 февраля 2024, 11:14 ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Николаевской области Гуменюк: в Николаевской области инфраструктурные объекты получили повреждения Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

«В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар», — сообщала она.

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По ее словам, возгорание быстро потушили. Также Гуменюк упомянула о повреждениях на других объектах в области, но не уточнила, каких именно.

Ночью 11 февраля жители Одесской области, Николаева и Днепропетровска услышали взрывы, сообщали местные СМИ. В нескольких регионах объявили воздушную тревогу. Также громкие звуки прогремели в Киевской области, власти объяснили их работой систем ПВО.

Ранее один объект получил из-за пожара в Днепропетровской области. Возгорание в здании ликвидировали огнеборцы.