Мир 07 февраля 2024, 10:15 Взрывы прогремели в Днепропетровской области Глава ОВА Лысак сообщил о повреждении объекта в Днепропетровской области

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Взрывы раздались в Днепропетровской области, из-за пожара повреждения получил один объект. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

На всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. По словам Лысака, на фоне сирен прогремели звуки взрывов.

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«Утро в Днепропетровской области началось с воздушной тревоги. В области было громко», — написал он.

Глава ОВА добавил, что повреждения получил один объект в области. В здании произошел пожар, который оперативно потушили огнеборцы.

О работе ПВО утром 7 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Взрывы также зафиксировали в Харькове. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал, что повреждения получил объект нежилой инфраструктуры.

Ранее украинские боевики атаковали Бутово в Луганской Народной Республике. Из-за обстрела загорелась находящаяся рядом со зданием пекарни заправка. Глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев проинформировал, что в результате удара ВСУ никто не пострадал.