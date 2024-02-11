Мир 11 февраля 2024, 04:08 Взрывы раздались в Киевской области на Украине Unsplash

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В Киевской области Украины раздались взрывы. Власти объяснили громкие звуки работой систем ПВО. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно сервису оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Киевской и Винницкой областях Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал киевлян укрыться в убежища.

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Также сигнал сирены продолжает звучать в Житомирской области.

Ранее взрывы слышали в Одесской области, а также в Николаеве и Днепропетровске. Сирены звучали на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

В Одессе сообщали о взрывах и ранее, 9 февраля. Воздушная тревога гудела в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.