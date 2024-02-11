Мир 11 февраля 2024, 00:39 Взрывы прогремели в Николаеве, Днепропетровске и в Одесской области Украины Unsplash

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Жители Одесской области, а также городов Николаева и Днепропетровска на Украине услышали взрывы. Об этом сообщили местные каналы.

Согласно ресурсу по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Также сирены прозвучали на подконтрольных ВСУ частях Херсонского и Запорожского регионов.

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Еще 8 февраля серия взрывов произошла в Одессе и городе Черноморске Одесской области. По информации журналистов, в регионах сработали средства противовоздушной обороны. Людей попросили не выходить из безопасных мест. Воздушную тревогу объявляли в Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях.

За день до этого взрывы прозвучали в Днепропетровской области. Один объект получил повреждения из-за возгорания.