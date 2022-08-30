Два взрыва у хранилища топлива произошли на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Украинские военные вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара. В результате атаки у здания хранилища отработанного топлива произошло два разрыва.

«Сегодня в 06:50 боевики Вооруженных сил Украины произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», — сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он связал налет с попыткой сорвать приезд представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые приедут на станцию 31 августа.

В понедельник украинские снаряды пробили крышу спецкорпуса станции, в котором хранится ядерное топливо. Владимир Рогов показал фото разрушений. За день до этого ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара — пострадали многоэтажные дома, начался пожар, загорелись 15 машин.