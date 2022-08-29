Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 31 августа начнут изучать ситуацию на Запорожской АЭС. Они смогут лично убедиться, что российская сторона не угрожает работе станции. Не исключено, что инспекция встанет на сторону России, но ожидать от визита можно чего угодно. Главное для страны — возможность показать миссии готовность к сотрудничеству и вскрыть ложь со стороны Украины.

Миссия МАГАТЭ

Специалисты МАГАТЭ приступят к инспекции на Запорожской АЭС 31 августа. Их работа продлится до субботы 3 сентября. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ украинского правительства.

Как уточнил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, несколько сотрудников агентства останутся на Запорожской АЭС после завершения проверки. В состав миссии включили более десяти человек, отвечающих за гарантии ядерной безопасности. Еще на Украину приедут представители ООН, занимающиеся вопросами безопасности и логистики.

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Члены делегации прибудут в Запорожскую область с территорий, подконтрольных Киеву. В связи с этим ответственность за их безопасность ложится на украинские власти, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На станции безопасность сотрудников МАГАТЭ обеспечат представители российской стороны. Миссию возглавит генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Важность визита для России

Инспекция Запорожской АЭС имеет большое значение для России. Об этом «360» рассказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Для России важно, что делегация беспрепятственно приедет, особенно со стороны Киева, что она просто увидит реальную ситуацию на Запорожской АЭС, что российские войска ее не обстреливают, не хранят там технику, не устраивают там пыточных, в чем их обвиняет украинская сторона», — пояснил он.

Специалисты должны внимательно посмотреть и сделать вывод о том, как работает сейчас Запорожская АЭС, угрожает ли ей Россия. Делегация увидит, что все в порядке, и уедет, а может, даже подтвердит обстрелы со стороны Украины.

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«Проблема в том, что, к сожалению, за восемь лет действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, фиксировавшей нарушения со стороны Украины по отношению к украинскому государству, не было применено никаких санкций совершенно, хотя нарушения фиксировались. Для нас важно показать, что мы не против, пожалуйста, приезжайте, смотрите», — добавил Безпалько.

Он отметил, что Россия не устраивает катастрофу и готова сотрудничать с МАГАТЭ, при этом страна не станет идти на определенные уступки. Речь идет о требовании ввести демилитаризованную зону на территории станции и передать ее Украине.

Мы готовы к сотрудничеству во избежание ядерной катастрофы, но не готовы идти на политические или военные уступки Богдан Безпалько член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

«Ради этого мы приглашали МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что все обвинения Украины являются ложью и что мы готовы к сотрудничеству», — заявил член совета.

Если бы Россия нарушала закон, то побоялась бы приглашать инспекторов на электростанцию. МАГАТЭ является довольно серьезной организацией, но Безпалько не исключил, что ее выводы могут носить чисто субъективный, политизированный и ангажированный характер.

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«В своих выводах она может возложить ответственность на обе стороны, то есть и на Украину, и на Россию. Может быть, она возложит ответственность на Россию ввиду того, что в принципе идет специальная операция. Может быть все что угодно, надо быть к этому готовыми», — призвал эксперт.

Он также выразил опасения, что Украина может в итоге просто не пустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Не исключено, что украинские власти устроят очередную провокацию или начнут обстрелы, из-за которых членам делегации придется уехать.

Шаг к пониманию реальности

Если во время визита миссии на Запорожскую АЭС украинские войска попытаются что-то предпринять, то международное сообщество убедится в исходящей от Украины агрессии. Это откроет глаза на реальную ситуацию многим странам, заявил «360» заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

«Я думаю, что миссия — это шаг к пониманию, что реально происходит в районе Запорожской АЭС и в районе Энергодара, который тоже подвергается обстрелам. Но все-таки основная цель миссии не проведение расследования, а анализ ситуации в целом», — отметил он.

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Визиты специалистов МАГАТЭ на АЭС являются распространенной процедурой. Сотрудники агентства должны посмотреть, как работает станция, готов ли персонал к различным нештатным ситуациям.

«Миссия будет заниматься вопросами безопасности функционирования АЭС. Скорее всего, ей продемонстрируют те разрушения, которые были нанесены в результате обстрелов, и она будет какие-то выводы делать», — предположил Тихомиров.

Он добавил, что миссия первый раз будет изучать безопасность эксплуатации АЭС в условиях обстрелов. Говорить о возможных выводах пока рано, но от них очень многое зависит. Линию фронта необходимо правильно отодвинуть от территории Запорожской АЭС, так как нынешние атаки представляют большую опасность.