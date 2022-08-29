ВСУ пробили крышу спецкорпуса ЗАЭС с ядерным топливом

Украинские военные нанесли новый удар по Запорожской АЭС в Энергодаре. В результате оказалась пробита крыша спецкорпуса станции, в котором хранится ядерное топливо. Об этом заявил член ВГА региона Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фото с последствиями удара по спецкорпусу № 1 Запорожской АЭС.

«В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — уточнил Рогов.

По словам Рогова, в последнее время интенсивность обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара возросла на 70%. Если с 15 по 21 августа было зафиксировано 23 обстрела, то с 22 по 28 августа число обстрелов возросло до 38.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже выехала на Запорожскую АЭС. Делегацию возглавляет гендиректор организации Рафаэлем Гросси. Не исключено, что несколько участников миссии останутся на станции после завершения проверки.