Украина попросила у США противокорабельные ракеты

Украина просит американскую администрацию предоставить ей противокорабельные ракеты. Кроме того, украинские власти просят у США реактивные системы залпового огня и беспилотники с большой дальностью полета. Об этом сообщил член палаты представителей США Джейсон Кроу.

На прошлой неделе он посетил Киев в составе делегации конгресса. В рамках беседы президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе американской делегации, а она передала ее президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, сообщил Кроу.

«Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас — это экспорт продовольствия», — заявил политик телеканалу NBC.

Кроме того, Украина рассчитывает получить беспилотники с большой дальностью полета, которые можно было бы многократно применять, и реактивные системы залпового огня Himars.

По словам Кроу, на Украине находятся около 12 миллионов тонн продовольствия, подсолнечного масла, зерен пшеницы. Кроу отметил, что украинские товары нужно экспортировать для работы экономики этой страны и для предотвращения голода на Ближнем Востоке и в Африке.