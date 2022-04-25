Россия направила ноту США с требованием перестать поставлять оружие Украине

Ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину направила Россия в адрес Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Вооружения на сумму 800 миллионов долларов будут поставлены из США на Украину, заявил посол. Об этом написала газета «Известия».

Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — сказал Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он рассказал, что в настоящий момент российское посольство в США находится в блокаде со стороны государственных структур этой страна, счета двух генеральных консульств в Нью-Йорке и Бостоне банк Bank of America закрыл.

«Одно время блокировался даже выезд из посольства. Проходили достаточно многочисленные демонстрации. Были акты вандализма — обливали краской», — добавил он. Его слова приведены в официальном Telegram-канале ведомства.

Также Антонов высказался о необходимости взаимодействия России и США. По его словам, без этого нельзя будет решить большинство проблем в современном мире.