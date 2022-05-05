Власти США наращивают темпы подготовки украинских солдат к применению западного вооружения, в частности гаубиц, радаров и ударных беспилотников. Сейчас обучение в Европе проходят сотни военных Украины, сообщило американское издание The Hill со ссылкой на представителя Пентагона.

«К настоящему времени более 220 украинцев прошли обучение использованию американских артиллерийских установок, в частности гаубиц M777. Еще 20 украинских солдат в воскресенье завершили недельный курс обучения использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost, 121 такой аппарат отправили на Украину», — говорится в публикации.

Еще более 500 украинцев начнут учиться использовать вооружение Запада на этой неделе. Американцы рассчитывают, что солдаты затем передадут свои навыки другим.

Накануне Минобороны доложило, что российская армия уничтожила шесть тяговых электроподстанций, через которые ВСУ в Донбассе поставляли вооружение и боеприпасы из Европы и США. Подстанции ликвидированы в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

Политолог Евгений Михайлов констатировал отсечение украинских военных от поставок современного вооружения западных партнеров.