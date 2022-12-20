Спецоперация 20 декабря 2022, 08:37 ВСУ прибегли в Артемовске к тактике выжженной земли Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стали преднамеренно уничтожать дома и инфраструктуру Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил Украины в Артемовске сменили тактику. Они начали специально уничтожать оставшиеся объекты инфраструктуры и жилые дома. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли», — сказал он.

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Бойцы преднамеренно уничтожают уцелевшие дома, транспортные развязки и соцобъекты. По словам офицера, они делают это всеми доступными средствами и не жалеют инфраструктуру, несмотря на то, что в подвалах прячутся мирные жители. Об этом ему доложила разведка.

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Армия Украины понесла в Артемовске и его пригороде большие потери, поэтому командование перебросило туда около 800 мобилизованных. Андрей Марочко сказал, что это не поможет заменить раненых и погибших — новобранцы почти не умеют обращаться с оружием. Местный командный пункт ВСУ подготовили к эвакуации, несмотря на отсутствие официального приказа.

Военнослужащие ВСУ рассказали, что бои за город проходят круглосуточно и в любую погоду. Российские войска, по их словам, продвинулись на востоке, в микрорайоне Забахмутка. Огонь ведут уже не на окраине, а в самом городе.