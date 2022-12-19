Мир 19 декабря 2022, 11:06 ВСУ перебросили под Артемовск почти тысячу мобилизованных без опыта Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске под Артемовск 800 мобилизованных солдат ВСУ РИА «Новости»

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Командование украинской армии отправило в район города Артемовска Донецкой Народной Республики около 800 мобилизованных военнослужащих, не обладающих опытом ведения боевых действий. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Для восполнения санитарных и безвозвратных потерь ВСУ перебросили под Артемовск около 800 мобилизованных украинцев. Большая часть их не владеет навыками обращения с оружием», — рассказал он.

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Марочко подчеркнул, что многие из отправленных под Артемовск бойцов даже не имеют военно-учетной специальности и не проходили специализированную подготовку на полигонах.

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Ранее представитель НМ ЛНР сообщал, что украинские боевики приступили к вырубке лесного массива на Купянском направлении с целью дальнейшей перепродажи в другие регионы страны. Местные жители заметили украинские лесовозы рядом с Харьковом и Купянском.

Также Марочко рассказывал, что из-за дефицита военной техники ВСУ начали переделывать гражданские джипы в боевые.