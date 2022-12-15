Спецоперация 15 декабря 2022, 14:54 «Очень тяжелые бои». Солдатам ВСУ не понравилось продвижение российской армии под Артемовском «Страна.ua»: бойцы ВСУ пожаловались на обстрелы со стороны ВС России в Артемовске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на обстрелы и холод в Артемовске. Они рассказали «Страна.ua», что российские войска продвинулись на востоке и ведут бои круглосуточно.

«Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои», — рассказал один из бойцов.

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Он сказал, что несмотря на плохую погоду, российские военные не останавливались даже ночью и обстреливали их позиции. Пехота продолжила наступление и продвинулись на востоке Артемовска, в микрорайоне Забахмутка. Бои переместились с окраины в город, подошло подкрепление.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал бои за Артемовск «реальной мясорубкой». Он сказал, что ВСУ упираются и пытаются удержать город, не считаясь со своими потерями. Еще в ноябре американские СМИ заявляли о больших потерях ВСУ под Артемовском, рассказало РИА ФАН. Только за час одного из боев ранения получили около 50 солдат.