Спецоперация 02 декабря 2022, 11:27 Командный пункт ВСУ в Артемовске подготовили к эвакуации Офицер ЛНР Марочко раскрыл данные разведки о выводе командного пункта ВСУ из Артемовска Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские войска попали в Артемовске в трудную ситуацию и, несмотря на отсутствие приказа своего командования, подготовились к эвакуации. Такие данные передала разведка, рассказал РИА «Новости» офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — сказал он.

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Андрей Марочко объяснил, что положение Вооруженных сил Украины ухудшилось в течение последней недели. Офицеры на месте решили подготовиться к отступлению из Артемовска, несмотря на то что руководство еще не отдавало такой приказ.

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Ранее он рассказал, что офицеры впали в панику, ведь вышестоящее командование даже не рассматривает передислокацию войск из Артемовска. Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал этот город ключевым на этом этапе спецоперации, из него обстреливали Донецк. Украинские войска перебросили туда подкрепление из Херсона, но это не помогло — союзные силы успешно продвинулись.