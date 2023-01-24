Спецоперация 24 января 2023, 10:02 ВСУ потеряли почти все дороги в Артемовск — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: у ВСУ осталась одна дорога в Артемовск, остальные отрезали РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины остались почти без выхода к Артемовску. Российские войска контролируют все дороги, кроме одной. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об этом в эфире «Соловьев Live». Его процитировал ТАСС.

«Осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно [для ВСУ] попасть в Артемовск», — сказал он.

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Денис Пушилин привел информацию украинских ресурсов о том, что в Артемовск остался только один проезд. Он также рассказал о плачевном состоянии Соледара, который освободили в январе. Жилые дома в городе настолько разрушены, что целесообразней, по мнению чиновника, построить новые, чем восстанавливать старые. Он пообещал перезапустить предприятие «Артемсоль» в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска.

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Российские войска ранее освободили села Краснопольевка, Двуречье и Клещеевка вблизи Артемовска, а также сбили украинский вертолет, который отправили для эвакуации офицеров ВСУ.