Спецоперация 23 января 2023, 09:58 Российские военные сбили украинский Ми-8, прилетевший для эвакуации офицеров ВСУ «Военное обозрение»: российские силы сбили Ми-8, который прилетел в Артемовск забрать ВСУ

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Украинские силы пытаются задействовать авиацию для эвакуации из Артемовска старших офицеров Вооруженных сил Украины и наемников. Российские военные уже сбили один такой вертолет. Об этом написало «Военное обозрение».

По данным издания, к Артемовску в Донецкой Народной Республике направили два вертолета Ми-8. Они должны были эвакуировать старших офицеров и важных лиц из числа иностранных наемников.

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Российские бойцы сбили один из Ми-8 с помощью ПЗРК. Вертолет упал в восточной части города, второй смог улететь. Кто находился на борту сбитой машины, не уточняется.

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Артемовск — это важный транспортный узел в ДНР, ожесточенные бои за него шли последние недели. По последним данным, российские военнослужащие смогли зайти в город. По словам одного из российских военных, первые дома уже удалось взять, некоторые бойцы ВСУ сдались в плен.