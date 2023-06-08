Спецоперация 08 июня 2023, 02:18 ВСУ перешли в танковое наступление на Запорожском направлении Рогов сообщил о танковом наступлении ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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ВСУ ночью начали танковое наступление на Запорожском направлении. Это первая подобная массированная атака украинских военных, сообщил в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожском фронте это первая подобная массированная ночная атака боевиков ВСУ. Тем более в комплексе с рекордным по длительности и интенсивности обстрелом нацистами Токмака», — написал он.

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Накануне ВСУ открыли огонь в направлении Токмака Запорожской области. Системы противовоздушной обороны отбили атаку. Рогов также сообщил о работе ПВО в Мелитополе.

В субботу, 3 июня, в Мелитополе зафиксировали пять взрывов. Тогда система ПВО успешно отбила атаку противника. По информации Рогова, травмы получили три человека.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины еще не начинали контрнаступление, которое анонсировали в последние месяцы. По его словам, только украинские военные будут решать, когда начинать наступательные действия.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в течение трех суток пытались начать наступление на разных участках фронта.