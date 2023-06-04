Происшествия 04 июня 2023, 04:06 Три мирных жителя пострадали при обстреле Мелитополя — Рогов Член ГСА Запорожской области Рогов: при обстреле Мелитополя пострадали три человека РИА «Новости»

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В результате обстрела Мелитополя в Запорожской области пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил член Главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские боевики обстреляли Мелитополь вечером, 3 июня. В городе прогремело пять взрывов. Сработали системы ПВО, осколки сбитых ракет повредили жилые строения в дачном кооперативе поселка городского типа Мирный Мелитопольского района.

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«По предварительным данным трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — сообщил Рогов.

При обстреле со стороны ВСУ Горловки в ДНР пострадали три человека. Ударами украинских военных частично обесточен поселок шахты «Кочегарка». По городу 3 июня вечером выпустили 30 ракет из РСЗО. Стреляли из населенного пункта Леонидовка.

Ночью сработала система ПВО над Белгородом. Под обстрел попало село Муром. Губернатор сообщил, что от попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.