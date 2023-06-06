Важное 06 июня 2023, 16:15 Минобороны сообщило подробности о попытках контрнаступления ВСУ Шойгу: ВСУ предприняли давно обещанное наступление на разных участках фронта за 3 суток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины предприняли попытки начать давно обещанное контрнаступление на разных участках фронта в течение трех суток. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ сосредоточили большое количество техники и живой силы, чтобы начать наступление.

Реклама

«Силами 23-й и 31-й механизированных бригад 4 июня ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях», — уточнил Шойгу.

Министр сообщил, что ни на одном из этих направлений украинские боевики не добились успеха. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Противник лишился 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, рассказал глава Министерства обороны.

Кроме того, 5 июня ВСУ попытались провести наступление на семи направлениях силами пяти бригад. Российские военнослужащие остановили украинских боевиков.

По словам Шойгу, в этот день противник понес еще более ощутимые потери. Украинская армия лишилась 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восьми Leopard и трех колесных AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной, раскрыл подробности министр.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на разных участках в ДНР прослеживаются попытки наступления ВСУ. Он назвал действия украинской армии «прощупыванием».