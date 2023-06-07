07 июня 2023, 09:32
Токмак оказался под огнем ВСУ
Рогов заявил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
ВСУ открыли огонь в направлении Токмака Запорожской области. Атаку отбивают системы противовоздушной обороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы региона.
Ранее о работе ПВО в Мелитополе сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробности он обещал предоставить позднее.
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Также он опубликовал данные и об атаке на Токмак.
«В Токмаке громко! Боевики ВСУ наносят удары по мирному городу. Работает ПВО России», — подчеркнул Рогов.
Токмак расположен примерно в 60 километрах от Мелитополя.
ВСУ
Запорожская область
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