15 февраля 2024, 22:18
Ситуация критическая. Белый дом допустил переход Авдеевки под контроль российских войск
Белый дом: Авдеевка может перейти РФ из-за дефицита боеприпасов у ВСУ
Город Авдеевка может перейти под контроль российских войск из-за критической ситуации, сложившейся для ВСУ. Украинским войска не хватает боеприпасов, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Цитату привело РИА «Новости».
«К сожалению, мы получаем информацию от Украины о том, что ситуация в Авдеевке — критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — заявил Кирби.
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Он добавил, что одной из причин стала нехватка боеприпасов у украинской армии. Но американские власти не могут оправлять Украине новые пакеты военной помощи в сложившейся ситуации, когда конгресс выступил против дополнительного финансирования.
Передовые подразделения ВС РФ уже водрузили флаг России у стелы Авдеевки, возле которой еще месяц назад фотографировался президент Украины Владимир Зеленский. Его установили гвардейцы 114-й бригады.
Накануне военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российская армия перерезала главную дорогу украинских боевиков в Авдеевке, соединяющую город с коксохимзаводом.
Ранее третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, брошенная для усиления украинской группировки в Авдеевке, сообщила о критической ситуации в городе. По словам ее командира, российские войска провели ротацию, перебросив в этот район новые силы и средства.
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