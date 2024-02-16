Мир 16 февраля 2024, 05:09 ВС РФ возьмут под контроль и другие города после Авдеевки — Белый дом Кирби заявил, что РФ после Авдеевки возьмет под контроль и другие участки фронта Freepik

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В США заявили, что украинский город Авдеевка может перейти под контроль российской армии, причем существует вероятность повторения этой ситуации и на других участках фронта. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Цена бездействия конгресса очень велика, и она ложится на плечи украинских военнослужащих. Если республиканцы в Палате представителей не начнут действовать как можно скорее, то, что происходит в Авдеевке, может повториться на любом участке фронта», — заявил он.

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Кирби назвал ситуацию в Авдеевке критической, добавив, что российские войска продолжают наступать на позиции ВСУ каждый день. Он подчеркнул, что виной всему дефицит боеприпасов у украинских военных, а также превосходство России в живой силе.

Ранее российские военные подняли флаг РФ у стелы Авдеевки, где месяц назад фотографировался президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские СМИ и и Telegram-каналы сообщили, что украинское руководство начало готовиться к вероятной сдаче Авдеевки. Для этого уже подготовили около двух тысяч новых могил в Днепропетровской области.