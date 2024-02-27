Спецоперация 27 февраля 2024, 20:10 ВСУ оставили еще два села на Авдеевском направлении Группировка ВСУ «Таврия» подтвердила потерю сел Северное и Степовое РИА «Новости»

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Украинские войска оставили села Северное и Степовое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщило РИА «Новости».

«Наши подразделения совершили отход на Авдеевском направлении от небольших сел Северное и Степовое», — сказал украинский военный.

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По данным Минобороны, военнослужащие ВС России освободили поселок Северное на Авдеевском направлении. Они также успешно отразили контратаки ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское в ДНР.

Под контроль российских сил перешел и населенный пункт Ласточкино. За сутки потери Вооруженных силы Украины на Авдеевском направлении составили до 410 военнослужащих, 20 автомобилей, четыре боевые бронемашины, три боевые машины пехоты и танк.

Военные ВС России полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город зачистили от украинских боевиков.