Важное 26 февраля 2024, 13:28 Населенный пункт Ласточкино перешел под контроль России Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Ласточкино РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом объявило Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — объявила пресс-служба.

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В районе населенных пунктов Нетайлово, Уманское и Очеретино поразили подразделения украинской армии, около Первомайского, Северного и Петровского отразили контратаки штурмовых групп, у Новобахмутовки и Ленинского — нападения подразделений противника.

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Авдеевском направлении до 410 военнослужащих, 20 автомобилей, четыре боевые бронемашины, три боевые машины пехоты, танк и гаубицу Д-30.

Село Ласточкино находится в девяти километрах от Авдеевки. Российские военкоры сообщили о выводе ВСУ в середине февраля, затем информацию подтвердили украинские СМИ.