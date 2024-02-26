26 февраля 2024, 13:28
Населенный пункт Ласточкино перешел под контроль России
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Ласточкино
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом объявило Минобороны.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», — объявила пресс-служба.
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В районе населенных пунктов Нетайлово, Уманское и Очеретино поразили подразделения украинской армии, около Первомайского, Северного и Петровского отразили контратаки штурмовых групп, у Новобахмутовки и Ленинского — нападения подразделений противника.
За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Авдеевском направлении до 410 военнослужащих, 20 автомобилей, четыре боевые бронемашины, три боевые машины пехоты, танк и гаубицу Д-30.
Село Ласточкино находится в девяти километрах от Авдеевки. Российские военкоры сообщили о выводе ВСУ в середине февраля, затем информацию подтвердили украинские СМИ.
Минобороны РФ
ДНР
Авдеевка
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