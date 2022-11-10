Спецоперация 10 ноября 2022, 17:43 ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: после обстрела ВСУ без света остались 6 сел Telegram

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Украинские боевики обстреляли подстанцию в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что на подстанции есть повреждения. Также под обстрел попали сразу несколько сел Белгородского района.

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«Есть повреждение пoдстанции. Без электроэнергии сейчас oстаются Устинка, Лозовое, Черемошнoе, Соловьевка, Петровка и Рoвенек», — подчеркнул Гладков.

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В результате атаки ВСУ пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы выехали на место происшествия для устранения повреждений.

В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела Петровского района произошло возгорание восьми частных домов. Порядка двух тысяч абонентов на западе города остались без света. Утром 10 ноября из-за атаки ВСУ в Донецке погиб 20-летний молодой человек. Снаряд попал в квартиру дома на улице Вахрушева.

В Криничном в Луганской народной республике (ЛНР) из-за обстрела со стороны украинских боевиков погибли два человека, сообщило RT. Всего с начала спецоперации атаки ВСУ унесли жизни 120 человек в ЛНР.