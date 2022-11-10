Спецоперация 10 ноября 2022, 14:26 Восемь домов загорелось в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ Мэр Кулемзин: из-за обстрела Петровского района Донецка загорелось 8 частных домов РИА «Новости»

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В Донецке восемь частных домов охватил пожар. Он начался в результате обстрела Петровского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора», — сказано в сообщении.

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По словам мэра, более двух тысяч абонентов на западе Донецка остались без света из-за обстрелов ВСУ. На данный момент обесточена 21 трансформаторная подстанция.

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Уточняется, что по Куйбышевскому и Петровскому районам города ранее выпустили снаряды калибра 152 и 155 миллиметров. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Куйбышевский район обстреляли четырежды за ночь.

Утром 10 ноября ВСУ обстреляли Донецк, что привело к гибели 20-летнего мужчины. Снаряд попал в квартиру жилого дома на улице Вахрушева.