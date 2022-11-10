Спецоперация 10 ноября 2022, 16:51 Более 120 человек погибли в ЛНР в результате обстрелов ВСУ с начала спецоперации Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по ЛНР 450 ракет из РСЗО HIMARS с начала СВО РИА «Новости»

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Более 120 мирных жителей Луганской Народной Республики погибли, 353 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с 24 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения», — подчеркнули в СЦКК, уточнив, что от обстрелов погиб 121 человек.

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ВСУ выпустили более 450 ракет из американской РСЗО HIMARS по ЛНР с начала проведения специальной военной операции.

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«Всего противником <...> применено более 10 тысяч боеприпасов различных калибров, включая ракеты тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (458 ракет)», — отметили в представительстве.

В результате обстрелов разрушено и повреждено 2868 жилых домов в 76 населенных пунктах республики. Пострадало 310 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых 75 образовательных и 14 медицинских учреждений.

В начале ноября ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS по городу Стаханов в ЛНР, сообщило Nation News.