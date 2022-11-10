10 ноября 2022, 07:00
ВСУ обстреляли Донецк, погиб 20-летний парень
Глава администрации Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района погиб мужчина
Украинские военные ночью 10 ноября обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один человек погиб, еще один получил осколочные ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.
Произошло прямое попадание снаряда в квартиру жилого дома на улице Вахрушева.
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«Погиб мужчина 2002 года рождения. Женщина 1981 года рождения с осколочными ранениями госпитализирована в больницу № 17», — написал глава города.
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По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, Куйбышевский район обстреляли четырежды за ночь. Последний удар зафиксировали в 03:05. В общей сложности из Нетайлово выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и 12 снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, ВСУ атаковали Петровский, Киевский и Кировский районы. Они стреляли с позиций в Красногоровке и Орловке. Ночью пострадали также Зайцево и Горловка.
ДНР
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