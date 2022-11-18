Спецоперация 18 ноября 2022, 04:01 ВСУ обстреляли из американских HIMARS город Брянка в ЛНР СЦКК: ВСУ выпустили по Брянке в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS / Википедия

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Украинские националисты обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS населенный пункт Брянка Луганской Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:05 по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

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По населенному пункту выпустили шесть ракет. Власти уточняют информацию о пострадавших и нанесенных разрушениях.

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Вечером 17 ноября ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. Украинские военные нанесли по городу 10 ударов. В тот же день при обстреле Стаханова погибли два пожилых человека, трое раненых доставлены в местную больницу. Стреляли из HIMARS.

ВСУ продолжают обстреливать приграничные территории Белгородской области. В четверг снаряды повредили два трансформатора, на месте работали МЧС, полиция, энергетики и другие оперативные службы.