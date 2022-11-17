Спецоперация 17 ноября 2022, 17:24 Пожилые мужчина и женщина погибли при обстрелах Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ ВСУ обстреляли Стаханов из HIMARS, погибли 72-летний мужчина и 71-летняя женщина Telegram

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Два пожилых жителя Стаханова в Луганской Народной Республике погибли при обстреле со стороны ВСУ, сообщила в Telegram-канале администрация города. Мужчине было 72 года, женщине — 71.

«Мужчина 1950 года рождения скончался на месте, женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу», — уточнили в мэрии.

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Также сообщается, что пострадали три человека. Раненых доставили в Стахановскую центральную многопрофильную больницу.

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По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS. На город обрушили шесть ракет в 15:35.

За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов территории Луганской Народной Республики погиб один человек — 52-летний житель Зимогорья — и пострадали еще пятеро. В течение дня украинские боевики обстреляли шесть населенных пунктов республики: Мирное, Перевальск, Старобельск, Зимогорье, Сватово и Белокуракино.