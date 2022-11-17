Важное 17 ноября 2022, 23:43 ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка Klymenko Time: ВСУ обстреляли Донецк, в городе раздались взрывы

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Вечером 17 ноября в Донецке раздалось несколько громких взрывов. По информации издания Klymenko Time, столицу ДНР обстреляли Вооруженные силы Украины.

В Сети стали появляться видео, снятые в разных районах города. На кадры попали яркие вспышки и громкие взрывы. По словам местных жителей, ВСУ вновь атаковали жилые кварталы Донецка.

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Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал фотографию пожара в двухэтажном здании. Подписчики сообщили о прилете украинской ракеты на улице Щорса.

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По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, украинские военные нанесли по Донецку 10 ударов. В 22:50 со стороны населенного пункта Орловка по городу выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 23:09 оттуда же тремя 155-миллиметровыми снарядами атаковали Киевский район Донецка, а в 23:20 случилось еще три прилета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по подстанции в Белгородском районе. В результате атаки никто не пострадал.