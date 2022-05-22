ВСУ ночью обстреляли Горловку из гранатометов

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли Горловку Донецкой народной Республики, по городу выпущено три гранаты из РПГ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Горловки вели с направления населенного пункта Ленинское, помимо гранатомета применялось стрелковое вооружение. Удар нанесли ночью, в 01:50 (время совпадает с московским), говорится в сообщении.

В субботу 21 мая ВСУ обстреляли село Старомихайловка в ДНР, два человека пострадали. Ранее из Херсонской области пришло сообщение о трех погибших и 10 раненых в результате обстрела со стороны Украины.

Всего за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по шести населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 140 снарядов и мин. Работали «Грады» и 82-миллиметровые минометы.